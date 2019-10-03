«Россия — страна возможностей» проводит проектную сессию в Сочи

Сочи проходит проектная сессия автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Она стартовала вчера 2 октября, а закончится 3 числа. В ней участвуют победители и финалисты таких конкурсов и проектов АНО, как CASE-IN, «Лидеры России», «Я — профессионал», «Мой первый бизнес» и «Российская студенческая весна».

Они были разделены на пять команд и при участии экспертов и специалистов организации работают над концепцией проектов платформы «Россия — страна возможностей» — обсуждают эффективность проектов, изменение платформы, создание новых форматов.

Завтра в образовательном центре «Сириус» будут представлены результаты работы проектных групп. Там в этот день состоится заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» — первое под председательством президента России Владимира Путина