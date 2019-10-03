В Сочи проходит проектная сессия автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
Она стартовала вчера 2 октября, а закончится 3 числа. В ней участвуют победители и финалисты таких конкурсов и проектов АНО, как CASE-IN, «Лидеры России», «Я — профессионал», «Мой первый бизнес» и «Российская студенческая весна».
Они были разделены на пять команд и при участии экспертов и специалистов организации работают над концепцией проектов платформы «Россия — страна возможностей» — обсуждают эффективность проектов, изменение платформы, создание новых форматов.
Завтра в образовательном центре «Сириус» будут представлены результаты работы проектных групп. Там в этот день состоится заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» — первое под председательством президента России Владимира Путина.
«Участники проектов платформы и члены наблюдательного совета вместе определятся с планами дальнейшей работы, траекторией развития уже действующих проектов и новыми направлениями деятельности. Также на мероприятии мы подведем промежуточные итоги работы АНО "Россия — страна возможностей" и представим ключевые показатели наших проектов», — рассказал генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.