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«Россия — страна возможностей» проводит проектную сессию в Сочи 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
«Россия — страна возможностей» проводит проектную сессию в Сочи
Фото: ТАСС
В Сочи проходит проектная сессия автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
Она стартовала вчера 2 октября, а закончится 3 числа. В ней участвуют победители и финалисты таких конкурсов и проектов АНО, как CASE-IN, «Лидеры России», «Я — профессионал», «Мой первый бизнес» и «Российская студенческая весна».
Они были разделены на пять команд и при участии экспертов и специалистов организации работают над концепцией проектов платформы «Россия — страна возможностей» — обсуждают эффективность проектов, изменение платформы, создание новых форматов.
Завтра в образовательном центре «Сириус» будут представлены результаты работы проектных групп. Там в этот день состоится заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» — первое под председательством президента России Владимира Путина.
«Участники проектов платформы и члены наблюдательного совета вместе определятся с планами дальнейшей работы, траекторией развития уже действующих проектов и новыми направлениями деятельности. Также на мероприятии мы подведем промежуточные итоги работы АНО "Россия — страна возможностей" и представим ключевые показатели наших проектов», — рассказал генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.
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Комментарии1
Общество , Алексей Комиссаров , Владимир Путин , Сочи
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