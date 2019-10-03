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Жители и гости Петербурга смогут бесплатно посетить 39 музеев в дни Культурного форума 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
Гости Петербурга смогут бесплатно посетить музеи
Фото: РИА Новости
Петербургский международный культурный форум (ПМКФ), который пройдет 14-16 ноября, предоставит жителям и гостям города возможность бесплатно посетить 39 музеев, в том числе Эрмитаж и Исаакиевский собор. Как сообщила в четверг пресс-служба форума, предусмотрены также специальные экскурсии по Академии Русского балета имени Вагановой и камерные экскурсии в штаб-квартиру Русского географического общества в Санкт-Петербурге.
"По бесплатному электронному билету участники общественного потока форума смогут посетить 39 музеев города, в числе которых Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга, Музей-памятник "Исаакиевский собор", Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства и другие известные площадки", — говорится в сообщении пресс-службы ПМКФ.
Также горожане смогут посетить спектакли театральной программы — постановки театра "На Литейном", в том числе "Лавр" по роману Евгения Водолазкина и инклюзивный спектакль "Ночи Холстомера". Киностудия "Лендок" пригласит в дни форума на просмотр российско-китайского проекта "Убить императора" — это сценическое представление в сопровождении каллиграфического перформанса, поэтической декламации и китайских мелодий. В рамках концертной программы ПМКФ петербуржцы увидят выступления Симфонического оркестра Силезской филармонии, Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера, хора и солистов Московской консерватории, а также оркестров народных инструментов Санкт-Петербургской и Харбинской консерваторий.
Форум открывает для всех желающих более 100 бесплатных мероприятий — встречи с экспертами, выставки, концерты и спектакли, кинопоказы, лекции, публичные чтения, мастер-классы. Это ежегодная традиция ПМКФ, который каждый раз готовит широкую программу для горожан. Присоединиться к ней можно, зарегистрировавшись в качестве участника общественного потока на сайте culturalforum.ru с 1 октября по 16 ноября и скачав в личном кабинете бесплатный электронный билет на любое из доступных событий.
Главным событием общественного потока ПМКФ в оргкомитете называют открытый лекторий "Культура 2.0" в ЦВЗ "Манеж" — специальный дискуссионный проект о технологиях в современной культуре. Его дискуссии затронут темы роботизированного искусства, театрального и саунд-дизайна, иммерсивных технологий в музеях, ночной жизни городов и другие.
Обладателей бесплатных билетов на события общественного потока ожидают встречи со знаменитостями, в том числе с режиссером и актером Никитой Михалковым, писателями Дмитрием Быковым и Александром Архангельским, переводчиком, публицистом и блогером Дмитрием Пучковым (Гоблином), продюсером музыкального фестиваля Gamma Иваном Логосом. Также горожанам будут доступны крупные выставочные проекты ПМКФ — выставка работ одного из самых известных художников Финляндии Альберта Эдельфельта (1854-1905), которого современники прозвали "финским Репиным", выставка карикатуры "КультУРА" и интерактивная выставка Offline/Online, посвященная новым медиа и технологиям в искусстве.
О форуме
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ), организованный правительством РФ, Министерством культуры и правительством Санкт-Петербурга, пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема — "Культурные коды в условиях глобализации". В рамках форума пройдет деловая программа для специалистов из разных областей культуры и фестивальная часть, которая включает в себя культурные мероприятия. Страной-гостем форума в этом году будет Китайская Народная Республика.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Пучков , Сергей Стадлер , Дмитрий Быков , Евгений Водолазкин , Никита Михалков , Эрмитаж , Правительство Санкт-Петербурга , Русское географическое общество , Минкультуры , Правительство РФ , Санкт-Петербург
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