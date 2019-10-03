Россияне высказались о правиле дарить цветы учителям

Опрос: россияне поддерживают идею дарить учителям один букет от класса

Большинство россиян (79%), поддерживая акцию "Дети вместо цветов", считают, что лучше потратить деньги на помощь больным детям, чем дарить по букету учителям от каждого ученика, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Вопросы задавались респондентам, имеющим детей или внуков школьного возраста.

Фонд "Вера" проводит акцию "Дети вместо цветов" ежегодно в День знаний — 1 сентября. В этом году акция прошла в шестой раз, по данным фонда, в ней участвовали школьники из 546 населённых пунктов. Школьники и их родители дарят учителю всего один букет от класса, а остальную сумму, которую они планировали потратить на букет, жертвуют в поддержку тяжело больных детей — подопечных фонда и детского хосписа "Дом с маяком".

По данным исследования, 79% опрошенных положительно относятся к акции "Дети вместо цветов". Девять процентов респондентов ответили, что относятся к акции отрицательно, 9% — безразлично.

Опрошенные положительно относятся к акции, так как таким образом они помогают детям, это хорошее дело, одного букета достаточно от класса. Тем, кому не нравится данная акция, считают, что об этом должно заботиться государство, дарить цветы учителю — это традиция и праздник для ребенка.

По данным опроса, 61% ответили, что не дарили подарки учителям за свой счет, 21% респондентов сказали, что дарили цветы, 4% — конфеты, кофе, сухофрукты, 2% — деньги, 2% — денежные взносы, подарок от класса.

Согласно исследованию, 75% россиян считают, что цветы нужны учителям, так как это знак уважения, внимания, повышает статус учителя. Двадцать два процента россиян ответили, что цветы не нужны учителям, от них нет пользы, а педагогам просто неудобно отказываться от подарка.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1 октября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.