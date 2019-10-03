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Девушку не взяли на работу из-за фото в Instagram 

Рамблер 1 час назад
Маркетинговая компания Kickass Masterminds не взяла американку Эмили Клоу на работу из-за ее фотографий в Instagram. Кроме того, сотрудники компании выложили пост в соцсетях, где осудили девушку за откровенные снимки в бикини.
«Я ищу маркетолога, а не модель в бикини. Делай, что хочешь, в своей частной жизни. Но это не скажется хорошо на твоей карьере», — заявили в Kickass Masterminds. Об этом сообщает Lenta.ru.
Эмили была в ярости и заявила, что это не профессионально стыдить заявителя через соцсети. Девушку поддержали в сети.
После того, как об этом посте компании рассказал Twitter-аккаунт SheRatesDogs, история стала вирусной. Многие осудили поведение работодателя. «Надеюсь, они уже увольняют человека, который спровоцировал харассмент и травлю в отношении соискательницы», — написал один из юзеров. «Она же в бикини, а не голая, и даже если бы она была голая, это ее профиль. Она может публиковать там все, что хочет», — согласился с ним другой.
Некоторые также обратили внимание на то, что все сотрудники в Kickass Masterminds — женщины, и предположили, что они не хотели видеть в своих рядах девушку, которая была бы красивее их.
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