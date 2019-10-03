Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей

Пилоту SSJ 100 предъявили обвинение в гибели людей

По версии следствия, действия пилота Дениса Евдокимова во время жесткой посадки самолета SSJ 100 в Шереметьево совершались с нарушением установленных правил. Он был обвинен в гибели по неосторожности 41 человека, сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, аварийную посадку в Шереметьево Евдокимов совершил с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки, что привело к подпрыгиванию самолета от ударов о полосу, сломанным стойкам шасси, и утечке и возгоранию керосина из баков. В результате этого сорок пассажиров и бортпроводник погибли, а еще около десяти человек получили травмы.

При этом сам летчик заявил, что вину не признает. Он также подчеркнул, что во время посадки самолет вел себя «некорректно», не слушаясь бортовой ручки управления. А массовую гибель пассажиров Евдокимов объяснил тем, что из-за открытия задней двери самолета воздушный поток раздул пламя, что не позволило спастись людям.

Судьи по делу авиакатастрофы во Внуково отправлены в отставку

Солнцевский райсуд Москвы в третий раз начал рассматривать уголовное дело авиадиспетчеров, по вине которых, по версии следствия, в аэропорту Внуково в 2014 году разбился самолет с президентом компании Total Кристофом де Маржери на борту. Новое рассмотрение связано с отставкой судей после проверки их работы, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, постов лишились судьи Анна Егорова , рассматривавшая дело об авиакатастрофе, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова, а председатель Солнцевского райсуда Сергей Потапенко был понижен в должности.

Газета отмечает, что новое рассмотрение дела спокойно восприняли подсудимые и адвокаты. При этом представитель Генпрокуратуры выразил свое возмущение, так как уже было рассмотрено в суде 68 из 170 томов, а 20 октября 2020 года по делу истекает срок давности.

«Северный поток — 2» может пойти в обход Дании

Президент России заявил, что Россия готова рассмотреть другие маршруты газопровода «Северный поток-2», если Дания не даст разрешения на его прокладку в своей экономической зоне. По мнению опрошенных газетой «Коммерсант» экспертов смена маршрута повысит стоимость проекта и пока всерьез не рассматривается.

Владимир Путин на сессии в рамках «Российской энергетической недели» отметил, что если Дания не даст согласия, «есть другие маршруты». При этом он заявил, что, несмотря на их дороговизну, «проект будет реализован».

В свою очередь источники издания, знакомые с ходом строительства «Северного потока-2», отметили, что пока не ведется практическая подготовка маршрута через альтернативную шведскую экономическую зону, так как это удорожит проект и потребует новых изысканий, что сдвинет срок ввода газопровода в эксплуатацию минимум на год.

К чему приведет «формула Штайнмайера»

1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера», предусматривающей проведение выборов в Донбассе и особый статус для региона. С различными оценками этого документа выступили политики и дипломаты в России и на Украине, сообщает «Газета.ru».

По данным издания, несмотря на то, что Россия положительно оценивает итоги переговоров в Минске, глава МИД Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой и компромиссом в сравнении с первой редакцией минских соглашений.

При этом принятие «формулы» в Минске вызвало критику со стороны части украинских политиков, напоминает издание. Так, глава фракции «Батьковщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала документ угрозой для суверенитета страны, а сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Раде Ирина Геращенко заявила, что принятие формулы — «ловушка Кремля».

В свою очередь бывший президент Украины Петр Порошенко предупредил, что подписание документа может повлечь за собой снятие санкций с России и заверил, что даст «разрушить украинское государство».

Путин готов к обнародованию переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин на фоне скандала с импичментом президента США подчеркнул, что его отношения с Дональдом Трампом «доверительные», однако в стенограммах переговоров, которые он вел с американским лидером нет ничего, что могло бы того скомпрометировать. Об этом пишет газета «ВЗГЛЯД».

По данным издания, президент России оценил скандал с телефонным разговором Трампа и украинского президента Владимира Зеленского как очередной этап в кампании против президента США. Он также отметил, что не видит в опубликованной по настоянию оппонентов американского лидера стенограмме телефонных переговоров попытки давления на власти Украины.

Путин добавил, что и в его разговорах с Трампом, опубликовать стенограммы которых все чаще призывают в США, «нет ничего, что бы компрометировало» американского лидера.