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«Думай, что ты делаешь»: «Мисс Москва» попросила бывшего мужа не позориться 

ТК «Звезда» + ещё 15 1 час назад
«Думай, что делаешь»: «Мисс Москва» обратилась к экс-супругу
Фото: Anatoly Lomokhov , Global Look Press
Модель пожаловалась, что Мухаммад V делает конфликт достоянием общественности.
Победительница конкурса «Мисс Москва 2015 года» Оксана Воеводина попросила своего бывшего мужа экс-короля Малайзии Мухаммада V не устраивать скандал из их развода.
«Я не видела своего мужа с декабря прошлого года. Он прячется от меня и нашего сына, но, к сожалению, он тот, кто вынес скандал на публику», — написала девушка в своем Instagram.
Бывшая супруга малазийского короля извинилась за поведение мужа, а также посоветовала Мухаммаду V подумать о собственной репутации.
«Думай, что ты делаешь», — добавила она.
По признанию Воеводиной, ее брак распался, когда девушка была на четвертом месяце беременности. Теперь бывшая «Мисс Москва» требует от бывшего мужа ежемесячных алиментов на сумму два миллиона рублей, а также купить ей дом в Лондоне за 630 миллионов рублей и квартиру в Москве за 96 миллионов.
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Общество , В мире , Оксана Воеводина , Малайзия , Москва
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