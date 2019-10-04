«Думай, что делаешь»: «Мисс Москва» обратилась к экс-супругу

«Думай, что ты делаешь»: «Мисс Москва» попросила бывшего мужа не позориться

Модель пожаловалась, что Мухаммад V делает конфликт достоянием общественности.

«Я не видела своего мужа с декабря прошлого года. Он прячется от меня и нашего сына, но, к сожалению, он тот, кто вынес скандал на публику», — написала девушка в своем Instagram.

Бывшая супруга малазийского короля извинилась за поведение мужа, а также посоветовала Мухаммаду V подумать о собственной репутации.

«Думай, что ты делаешь», — добавила она.

По признанию Воеводиной, ее брак распался, когда девушка была на четвертом месяце беременности. Теперь бывшая «Мисс Москва» требует от бывшего мужа ежемесячных алиментов на сумму два миллиона рублей, а также купить ей дом в Лондоне за 630 миллионов рублей и квартиру в Москве за 96 миллионов.