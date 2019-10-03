Соловьев резко ответил украинскому журналисту Гордону

Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону , заявившему о «крови украинцев и россиян» на руках российского телеведущего.

«Я не стал смотреть излияния этого орешка, но там — мне сказали граждане — что у меня якобы руки в крови. Идеально чистые», — подчеркнул Соловьев, продемонстрировав зрителям и гостям студии свои руки. Фрагмент программы опубликован в его аккаунтах в соцсетях.

«В отличие от тебя, негодяй, мерзавец, я не поддерживаю людей, которые ведут братоубийственную войну. Это у тебя на Украине братоубийственная война, гражданская война, о чем говорит Коломойский, с которым ты беседовал. Он признает, что у тебя гражданская война. А я многократно говорю, Гордон, читай по губам, по губам: нет ничего страшнее, чем война между Россией и Украиной. Не дай Бог когда-нибудь такое случиться», — заявил Соловьев.

Телеведущий также отметил, что Гордон отреагировал на один из выпусков «Вечера…», хотя на Украине его программы запрещены. Украинский журналист раскритиковал Соловьева после того, как тот призвал судить Гордона за клевету. Гордон заявил, что на руках Соловьева якобы «кровь украинцев и россиян, которые под воздействием его лживой пропаганды пошли воевать друг против друга».

В феврале Гордон дал интервью российскому блогеру Юрию Дудю, где, среди прочего, раскрыл «секретные подробности» Крымской весны.