Соловьев назвал Гордона негодяем

Гордон — популярный на Украине журналист. Недавно он заявил, что Россия в 2014 году планировала устроить в Одессе, Харькове и Днепропетровске то же, что устроила в Донбассе.

Соловьев в ответ назвал фамилию коллеги хорошей еврейской и призвал того сменить ее, потому что Гордон клевещет и достоин за это презрения. В ответ на ответ российского журналиста Гордон обвинил того в том, что его руки в крови.

«Идеально чистые!» — заявил Соловьев и продемонстрировал руки в эфире своего шоу на канале «Россия».

Кроме того, во фрагменте передачи, который он опубликовал в своем телеграме, журналист назвал Гордона орешком (потому что тот лыс), негодяем и мерзавцем, обвинил в поддержке людей, которые ведут братоубийственную войну, а потенциальную войну между Россией и Украиной назвал событием, страшнее которого ничего нет.