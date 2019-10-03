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Соловьев назвал Гордона негодяем 

Рамблер + ещё 1 32 минуты назад
Дмитрий Гордон — орешек, негодяй и мерзавец, заявил Владимир Соловьев в своем телеграме.
Гордон — популярный на Украине журналист. Недавно он заявил, что Россия в 2014 году планировала устроить в Одессе, Харькове и Днепропетровске то же, что устроила в Донбассе.
Соловьев в ответ назвал фамилию коллеги хорошей еврейской и призвал того сменить ее, потому что Гордон клевещет и достоин за это презрения. В ответ на ответ российского журналиста Гордон обвинил того в том, что его руки в крови.
«Идеально чистые!» — заявил Соловьев и продемонстрировал руки в эфире своего шоу на канале «Россия».
Кроме того, во фрагменте передачи, который он опубликовал в своем телеграме, журналист назвал Гордона орешком (потому что тот лыс), негодяем и мерзавцем, обвинил в поддержке людей, которые ведут братоубийственную войну, а потенциальную войну между Россией и Украиной назвал событием, страшнее которого ничего нет.
Комментарии86
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Дмитрий Гордон
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