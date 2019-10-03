«Не позорь Татарстан, мразь!»: на оскорбившего татарина Соловьева пожаловались в СК

Как сообщает Kazanfirst, заявитель попросил завести дело по статье 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Мужчину возмутило поведение Владимира Соловьева в прямом эфире радиостанции «Вести FM». Соловьев зачитал комментарий из соцсетей, который оставил ему житель Татарстана. Автор комментария назвал Соловьева «лакеем» и «путиноидом», крутящим «толстой жопой».

Ведущий зачитал комментарий с характерным восточным акцентом, а затем выразил свое возмущение: «Некто Хасанов из Татарстана… Ты мразь! Ты, мразь, за кого, ты? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид… Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ всплывают, запрещенной в России организации!».

Выступление Соловьева вызвало массу негативных откликов в соцсетях. На слова телеведущего также обратило внимание правительство Татарстана.