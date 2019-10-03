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«Не позорь Татарстан, мразь!»: на оскорбившего татарина Соловьева пожаловались в СК 

Рамблер + ещё 5 59 минут назад
Житель Татарстана обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой возбудить уголовное дело в отношении теле— и радиоведущего Владимира Соловьева из-за оскорбления земляка.
Как сообщает Kazanfirst, заявитель попросил завести дело по статье 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Мужчину возмутило поведение Владимира Соловьева в прямом эфире радиостанции «Вести FM». Соловьев зачитал комментарий из соцсетей, который оставил ему житель Татарстана. Автор комментария назвал Соловьева «лакеем» и «путиноидом», крутящим «толстой жопой».
Ведущий зачитал комментарий с характерным восточным акцентом, а затем выразил свое возмущение: «Некто Хасанов из Татарстана… Ты мразь! Ты, мразь, за кого, ты? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид… Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ всплывают, запрещенной в России организации!».
Выступление Соловьева вызвало массу негативных откликов в соцсетях. На слова телеведущего также обратило внимание правительство Татарстана.
«Я думаю, что не очень честно вступать в публичный конфликт со своим оппонентом через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить», — заявила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.
Комментарии512
Общество , Видео , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Владимир Соловьев , Лилия Галимова , Исламское государство , СКР , Вести ФМ , Республика Татарстан
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