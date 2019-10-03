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В Омске решили сохранить советскую «Радость» 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
В Омске решили сохранить советскую «Радость»
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Власти Омска приняли решение сохранить советскую вывеску "Радость", расположенную на крыше одного из домов в центре города. Ранее вывеску хотели снести, и это вызвало бурные дискуссии.
Омская администрация возьмет вывеску на баланс как бесхозный объект. В дальнейшем с жильцами дома, на крыше которого расположена "Радость", предполагается заключить договор о небольшой плате за размещение конструкции, пишет "Российская газета".
Ранее администрация Омска ввела техрегламент, согласно которому все таблички и вывески магазинов, кафе и парикмахерских должны быть приведены к единому стилю. Все, что не подходит под стандарт, должно исчезнуть. В этот список попали и сохранившиеся с советских времен конструкции, включая "Радость".
omsklogo.ru
Общественность выступила резко против такого подхода и потребовала вывески, имеющие историческую и культурную ценность, выделить в список исключений. Теперь мэрия проведет инвентаризацию таких вывесок и предпримет шаги по их сохранению.
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Общество , "Российская газета" , Омск
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