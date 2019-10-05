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Власти Подмосковья рассказали об уникальном культурном проекте 

Lenta.ru + ещё 5 51 минуту назад
В Подмосковье готовят уникальный культурный проект
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Фестиваль «Подмосковные вечера» прошел в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в день празднования 90-летия региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Как рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова, мероприятие стало завершающим в сезонном проекте «Лето в Подмосковье».
«Задача проекта «Лето в Подмосковье» — привлечь как можно больше туристов в наш регион. (…) Мы стали ценить то, что у нас есть, и к нам начали приезжать люди из других регионов — Тулы, Калуги, Ярославля», — отметила она.
По ее словам, проект положительно повлиял на развитие гостиничного бизнеса в регионе.
В свою очередь, министр образования региона Ольга Забралова рассказала, что к юбилею в музее «Новый Иерусалим» была открыта уникальная выставка. «На одной площадке мы собрали шедевры, которые находились на территории всей Московской области, в разных музеях», — уточнила она.
Главными событиями «Лета в Подмосковье» стали «Ратный сбор» в Зарайске, «Сыр. Пир. Мир» в Истре, Summer Velo Cup в Коломне, «Белый цветок» в Клину и «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме», говорится в сообщении.
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Комментарии
Общество , Наталья Виртуозова , Ольга Забралова , Правительство московской области , Московская область
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