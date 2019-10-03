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Названы регионы, жители которых хотели бы переехать 

Российская Газета 58 минут назад
Названы регионы, жители которых хотели бы переехать
Фото: РИА Новости
При этом две трети работающих, 65 процентов, не готовы к смене места жительства.
Чаще других о готовности к переезду говорят жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Там к такому шагу готовы по 42 процента опрошенных. Любопытно, что даже в Центральном федеральном округе к переезду готов каждый третий работающий — 32 процента.
А вот меньше всех заинтересованы в смене места жительства и работы люди, проживающее в Уральском федеральном округе. О неготовности к переезду заявили 74 процента опрошенных — самый высокий процент среди федеральных округов.
Если оценивать возраст потенциальных внутренних мигрантов, то среди молодёжи 18-34 лет таковых 44-56 процентов. А среди людей 45-60 лет к переезду готовы только 25 процентов.
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Общество , Социология
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