В Русском музее открылась выставка картин Репина

В Русском музее открылась выставка эскизов и картин Репина

Русский музей представил более 250 произведений Ильи Репина из российских и иностранных собраний на выставке, посвященной 175-летию со дня рождения художника.

Выставка открылась в четверг в Корпусе Бенуа в Санкт-Петербурге после завершения показа картин Репина в Москве на выставке в Третьяковской галерее. На ней показаны самые известные работы художника, в том числе "Бурлаки на Волге", "Садко в подводном царстве", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Какой простор!" и другие.

"Выставка только что прошла в Третьяковской галерее с большим успехом. Но в Русском музее она отличается. Здесь другие залы, другая структура", — рассказала журналистам перед открытием временной экспозиции заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.

Куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела живописи II половины XIX — начала XXI веков Сергей Кривонденченков пояснил, что экспозиция в Русском музее, как и все ретроспективные выставки, построена в хронологическом порядке, но в ней сделан акцент на различиях в периодах творчества Репина, влиянии на него исторических событий, а также показан творческий процесс: картины представлены с подготовительными материалами — эскизами и этюдами.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова , которая приняла участие в открытии выставки в Русском музее, отметила, что выставки в Третьяковке и Русском музее совпадают по составу примерно на 80%, но существенно отличаются друг от друга по композиции и восприятию. Она посоветовала тем, кто видел московскую выставку, посетить также петербургскую.

"Такие выставки, которые последние годы делают Русский музей и Третьяковская галерея, могут возникать только тогда, когда есть полное понимание между музеями. Мы взаимно снимаем главные вещи из экспозиции — мы выдаем все, что может путешествовать", — отметила она.

Третьяковка предоставила для выставки более 70 работ Репина, в том числе "Не ждали", "Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре". Галерея не смогла привезти картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", но это произведение представлено на выставке эскизом из коллекции Третьяковки и электронным описанием истории ее создания.

Выставки к юбилею Репина

Илья Репин — русский художник эпохи демократического реализма, академик Императорской академии художеств. Портретист, автор картин исторического и бытового жанров. Выставка в Третьяковской галерее, которая проходила с 16 марта по 18 августа, открыла серию проектов, посвященных юбилею со дня рождения художника. Ее посетили около 600 тыс. человек. После Москвы и Санкт-Петербурга выставку покажут в музее Пти-Пале в Париже, а в 2021 году — в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.