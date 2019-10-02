Увольнения, плесень и детский плач: что творится в онкоцентре Блохина

Плесень в палатах, засоренные трубы и проблемы с вентиляцией — условия содержания десятков пациентов НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина оставляют желать лучшего. Как стало известно «Газете.Ru», родителям больных детей приходится мыть палаты своими руками, а врачам самостоятельно оплачивать прочистку канализации. В последние дни ситуация достигла апогея: заявления на увольнение планирует написать большая часть сотрудников медучреждения.

«Это был концлагерь»

Заявления об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина написали уже 9 врачей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.

«Из отделения трансплантации заявления об увольнении написали все — их там работало шесть человек. Из отделения гематологии, по-моему, еще двое. Из отделения головы и шеи еще один», — заявил Менткевич.

По его словам, написать заявления хотят намного больше сотрудников, однако они просто боятся остаться без работы. Кроме того, врачи чувствуют ответственность за своих пациентов, лечение которых они уже начали.

«Не могут уйти сразу 26 врачей. Мы создали такой график, чтобы успеть выполнить свои обязанности по отношению к нашим пациентам. Затем они перейдут под наблюдение других высококлассных специалистов, которые остаются работать в онкологическом центре», — подчеркнул врач.

Слова Менткевича подтвердил и заместитель директора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ им. Н. Н. Блохина Максим Рыжков , который также написал заявление об уходе.

«Некоторые находятся в отпуске и на больничном листе, но они уже написали заявления у себя дома. Когда вернутся в течении этой и следующих недель, они сразу же подадут их руководству. Многие медицинские сестры также звонили мне и говорили, что как только найдут какое-то новое место работы, сразу же хотят уволиться и не участвовать во всем этом», — пояснил Рыжков.

Онкологи из центра Блохина также сообщили, что руководство медучреждения давит и на родителей детей, находящихся в стационаре центра, — им якобы стали поступать угрозы. «Пригрозили выпиской, если приедут на конференцию», — сообщил Менткевич.

Как подчеркнул Максим Рыжков, на протяжении последних недель охрана онкоцентра препятствует общению родителей со СМИ и на территории центра. «Закрывают пациентов и их родителей в палатах, чтобы они не могли изложить свою точку зрения», — заявил замдиректора центра. «Газета.Ru» неоднократно пыталась связаться с родителями пациентов — часть отказывалась общаться, а другая была готова говорить только на условиях анонимности.

С Рыжковым согласилась и родительница онкобольного ребенка по имени Анна, присутствовавшая на конференции. Она столкнулась с нынешней главой НИИ детской онкологии и гематологии Светланой Варфоломеевой, когда та еще работала в НМИЦ им. Рогачева.

«Могу говорить только как родитель. Это был концлагерь. Полное отсутствие информации о том, как протекает болезнь твоего ребенка. Приходилось самим брать истории болезни и фотографировать буквально под столом. Во время собраний она также часто унижала родителей — мол, какая вы плохая мать, не о том думаете», — рассказала мать больного ребенка.

«Сидит куча детей, все плачут»

Ранее родители онкобольных детей рассказали о психологическом давлении со стороны нового руководства центра и проблемах со снабжением пациентов препаратами в видеобращении к президенту РФ Владимиру Путину . Кроме того, матери 33 из 150 пациентов написали ему коллективное письмо, в котором указали, что детям не хватает предметов первой необходимости — бытовой химии, памперсов, влажных салфеток и пеленок.

«В онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счет собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения», — рассказала представитель инициативной группы родителей.

Из обращения президенту России также становится ясно, что раньше врачи могли уделять больше внимания осмотру детей. Теперь же их загрузили дополнительной работой не по специальности. «Врачи занимаются ненужной бумажной документацией, которую ввело новое руководство», — отметили родители.

О том, как изматывает многочасовое просиживание в очередях в ожидании врача, «Газете.Ru» рассказали и те, чьи дети в настоящий момент проходят лечение в НИИ им. Блохина.

«То у них конференция, то какая-то срочная работа, что надо сидеть в кабинете за компьютером, чтобы никто не трогал. А в коридоре сидит куча детей, все плачут, устали, хотят есть, спать.

Говорят, приходите к 8:30 на прием, приходишь, ждешь, пока регистратура откроется, пока дойдешь до онколога, а он уже снова на конференции. И так по кругу», — рассказывает женщина, ребенок которой лежит в стационаре уже год. Она пожелала остаться анонимной.

По словам собеседницы издания, новые корпуса больницы строятся уже на протяжении 20 лет, однако вопрос переезда в них по-прежнему остается открытым. В то же время в старых зданиях детям категорически не хватает мест.

«Если бы не фонды, неизвестно, где бы мы жили, так как в стационаре держат только на химии, а это всего 5 дней из трех недель. Дальше людей отправляют решать свои вопросы по месту жительства», — говорит родительница.

По словам другого собеседника «Газеты.Ru», родителям приходится самостоятельно справляться с бытовыми проблемами в отделении.

«У нашего сына очень сложный диагноз, нейробластома. По прогнозам все было очень печально. Лежали в стационаре с мая 2018 года на протяжении года. И все это время мы наблюдали за тем, как родители мыли палаты своими руками. В таких ситуациях не думаешь, как правильно — хочется только облегчить жизнь своему ребенку», — пояснил мужчина.

«Деньги на прочистку труб будут отниматься из наших зарплат»

О плачевном положении дел в центре Блохина «Газете.Ru» также рассказала врач отделения трансплантации костного мозга Дайлидите Видманто. По ее словам, на некоторых этажах центра — в частности, третьем и четвертом — существуют серьезные проблемы с трубами, которые руководство обещает решить уже долгие годы. Пока безрезультатно.

«Все стояки и трубы находятся в ужасном состоянии, засоряются они примерно два раза в месяц. Каждый раз, когда это происходит, из труб выделяется какая-то жидкость, после чего мы проводим тотальную уборку помещения.

А в начале лета нам из отдела техобслуживания заявили, что трубы засоряются из-за того, что врачи не проводят беседы с родителями и не объясняют им, что нельзя те же памперсы смывать в унитаз. Поэтому теперь деньги на прочистку труб будут отниматься из наших зарплат.

Других путей найти огромную сумму на эту процедуру нет», — сообщила врач.

Отдельно специалист отметила и проблемы с вентиляцией: «Ее не обслуживают санитарно и технически. Проблемы решаются только при их возникновении, но планово никаких ремонтных работ не проводится», — рассказала Видманто.

Непростая ситуация складывается и в хирургическом отделении на четвертом этаже, где, по словам врача, некоторые родительские ванные комнаты находятся действительно в антисанитарном состоянии, однако закрытие отделения даже не планируется:

«Неоднократно писались жалобы о том, что необходим ремонт, однако всегда поступал отказ. Всегда аргументировали это переездом в новое здание, хотя я работаю в центре уже семь лет, и мы до сих пор туда не переезжаем».

Видманто также вспомнила, что после прихода нового руководства был проведен осмотр всех помещений — тогда в отделении гематологии был обнаружен бокс, в котором выросли плесневые грибы, а также фиксировалось плохое состояние ванной комнаты для родителей. Тогда палата была закрыта на косметический ремонт.

«При этом опять-таки ни вентиляцию, ни канализацию ремонтировать никто не планировал. Простая трата денег. Да и вообще, проводить ремонты в нашем здании уже нельзя — после них очень загрязняется воздух, и ситуация в отделениях становится еще хуже», — подчеркнула медик.

Ранее детский онколог из НИИ на условиях анонимности также говорил «Газете.Ru», что «никогда и нигде не видел такого упадка в больнице». По его словам, дети действительно лечатся в плохих условиях.

«Условия в НИИ ДОиГ уже много лет крайне не благоприятные для лечения больных онкологией. Тем не менее коллектив врачей долгое время работал на благо этих пациентов, несмотря на огромное количество организационных проблем. Многие [специалисты] говорят о том, что кричали о проблемах задолго до назначения Стилиди и Варфоломеевой», — поделился сотрудник учреждения.

Он отметил, что еще недавно родители маленьких пациентов были вынуждены оплачивать некоторые услуги, находясь в стационаре: в том числе ЭХО-КГ, консультации кардиолога, невролога и контроль онкомаркеров.

Существование такой проблемы «Газете.Ru» подтвердили и в пресс-службе самого НИИ. Как оказалось, родителям больных детей приходилось платить и за электро-энцефалограмму, а также консультации «узких» специалистов.

«Да, действительно услуги были платными, так как в Центре не было штатных специалистов, для их проведения. В частности, не было кардиолога и невролога, поэтому пациентов отправляли в другие медучреждения, для консультации этих докторов», — сообщила пресс-секретарь. Она также подчеркнула, что сейчас эта ситуация исправлена.

В настоящий момент проверкой существующих проблем в ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина занимается комиссия Минздрава России

«Осуществляется комплексная проверка, в том числе и условий оказания медицинской помощи пациентам. В настоящее время комиссия продолжает свою работу, все результаты будут доведены до общественности через средства массовой информации», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства, добавив, что проверка должна завершиться 10 октября 2019 года.

Отметим, что ранее, в декабре 2018 года, в НМИЦ им. Блохина разгорелся крупный скандал с обнаружением трупов 10-летней давности. Как сообщали в московском управлении СКР, вечером 17 декабря в ходе инвентаризации сотрудники онкоцентра обнаружили в холодильной камере три деревянных ящика с истлевшими телами людей.

Как позже выяснила «Газета.Ru», в онкоцентре даже не было локальных служебных документов, которые определяли следующие моменты: порядок идентификации трупов и передачи их тел в отделение патологической анатомии, порядок учета трупов и их выдачи, а также процесс принятия и оформления решения о проведении (не проведении) патологоанатомического вскрытия. Подробнее об этой истории вы можете прочитать здесь.