Марк Захаров стал артистом из-за вещего сна

Захаров был режиссером, актером, художественным руководителем театра «Ленком», Народным артистом СССР, Героем труда России, лауреатом трех Государственных премий РФ, одной Госпремии СССР, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он умер в Москве 28 сентября на 86-м году жизни.

Ранее сам Захаров рассказывал, что мог и не стать тем, кем стал. По его словам, к «суперпрофессии» его при участии матери привел ангел-хранитель.

Она заявила сыну, уже потерпевшему неудачи в качестве студента архитектурного и инженерно-строительного институтов и военной академии, что видела вещий сон о том, на кого ему следует учиться.

«Матушка сообщила, что от судьбы не уйдешь и путь у меня один — в актеры», — рассказывал Захаров.

Он поверил матери. Попытка поступить в школу-студию МХАТа оказалась неудачной, а в ГИТИС — удачной. Сама же мать Захарова, прежде чем смириться с «судьбой», хотела, чтобы сын стал инженером.