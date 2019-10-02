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Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык» 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал критику со стороны российского коллеги Владимира Соловьева «орденом».
В видео, опубликованном на канале Гордона в Youtube, журналист заявил, что очень рад тому, что «такой выдающийся пропагандист» сказал, что презирает его.
Он также возложил на Соловьева ответственность за «кровь украинцев и россиян, которые под воздействием его лживой пропаганды пошли воевать друг против друга».
Он выразил уверенность, что патриотизм Соловьева основан на любви к «купюрам с изображением американских президентов». По словам Гордона, если в России сменится власть, Соловьев «с таким же остервенением» начнет говорить вещи, прямо противоположные своим сегодняшним заявлениям.
Напомним, ранее Владимир Соловьев призвал судить за клевету Дмитрия Гордона, который рассказал о якобы существовавшем в 2014 году плане «Новороссия», согласно которому Россия намеревалась присоединить обширные территории Украины.
Комментарии61
Общество , Видео , Украина , Владимир Соловьев , Дмитрий Гордон
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