Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»

видео , опубликованном на канале Гордона в Youtube, журналист заявил, что очень рад тому, что «такой выдающийся пропагандист» сказал, что презирает его.

Он также возложил на Соловьева ответственность за «кровь украинцев и россиян, которые под воздействием его лживой пропаганды пошли воевать друг против друга».

Он выразил уверенность, что патриотизм Соловьева основан на любви к «купюрам с изображением американских президентов». По словам Гордона, если в России сменится власть, Соловьев «с таким же остервенением» начнет говорить вещи, прямо противоположные своим сегодняшним заявлениям.

Напомним, ранее Владимир Соловьев призвал судить за клевету Дмитрия Гордона, который рассказал о якобы существовавшем в 2014 году плане «Новороссия», согласно которому Россия намеревалась присоединить обширные территории Украины.