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Похороны Карела Готта пройдут по специальному церемониалу 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Стали известны подробности прощания с Карелом Готтом
Фото: РИА Новости
Специальный церемониал будет разработан для похорон чешского певца Карела Готта. Об этом сообщил в четверг журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
"Это не будут классические государственные похороны, которые у нас после ["бархатной"] революции [1989 года] устраивались лишь единожды (речь идет о похоронах в декабре 2011 года последнего чехословацкого и первого чешского президента Вацлава Гавела — прим. ТАСС), — подчеркнул премьер. — Эти похороны будут немного другими".
Чешское правительство на экстренном заседании в среду одобрило организацию государственных похорон певца. Тогда же было принято решение объявить в день прощания с ним государственный траур.
На отсутствие в чешской истории прецедентов организации государственных похорон для граждан, не являвшихся главами страны, обратили внимание властей эксперты в области государственного протокола. Бабиш также сообщил, что планирует объявить, когда состоятся похороны певца во второй половине дня в четверг. Дата и программа траурного церемониала уточняются с семьей певца.
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Общество , Вацлав Гавел , ИТАР-ТАСС
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