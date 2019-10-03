Стали известны подробности прощания с Карелом Готтом

Похороны Карела Готта пройдут по специальному церемониалу

Специальный церемониал будет разработан для похорон чешского певца Карела Готта. Об этом сообщил в четверг журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Это не будут классические государственные похороны, которые у нас после ["бархатной"] революции [1989 года] устраивались лишь единожды (речь идет о похоронах в декабре 2011 года последнего чехословацкого и первого чешского президента Вацлава Гавела — прим. ТАСС), — подчеркнул премьер. — Эти похороны будут немного другими".

Чешское правительство на экстренном заседании в среду одобрило организацию государственных похорон певца. Тогда же было принято решение объявить в день прощания с ним государственный траур.

На отсутствие в чешской истории прецедентов организации государственных похорон для граждан, не являвшихся главами страны, обратили внимание властей эксперты в области государственного протокола. Бабиш также сообщил, что планирует объявить, когда состоятся похороны певца во второй половине дня в четверг. Дата и программа траурного церемониала уточняются с семьей певца.