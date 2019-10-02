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Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры 

Lenta.ru 35 минут назад
Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы
Фото: РИА Новости
Молодой человек, который пришел на свадьбу к сестре и заплакал, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях». Об этом сообщает «Комсомольская правда». Видеообращение чеченца с извинениями опубликовано в Instagram.
«Ролики с плачущими на свадьбах мужчинами, провожающими своих сестер в день их замужества — абсолютно недопустимые явления для чеченского общества. Есть свод неписанных правил поведения на свадьбе, соблюдение которых позволяет нам сохранять свой менталитет и особую культуру», — говорится в описании видео в соцсети.
По данным издания, опустивший взгляд и извиняющийся перед Кадыровым герой видео нарушил чеченские обычаи как минимум тем, что явился на свадьбу сестры. Уточняется, что такой поступок чеченца вызвал негатив в соцсетях.
«Надеюсь, такие, как он, исчезнут с нашей земли. Он не чеченец, просто, к сожалению, живет среди нас. Надеюсь, такие люди вымрут из нашего общества», — написал в комментариях к записи в Instagram пользователь elimkhadzhiev.
В конце сентября стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал некоторые свадебные видео с участием чеченцев в соцсетях за нарушение чеченских традиций. После этого один из местных жителей записал ролик с извинениями за «недостойный поступок», заключающийся в том, что он снялся на видео с дочерью в день ее свадьбы. Другой публично покаялся за шутливое общение с невестой. Третий также признал, что «допустил оплошность», появившись на записи рядом с невестой, своей племянницей. Женщина, певшая в одном из свадебных роликов, выложила на YouTube обращение, призвав невест не снимать подобные видео и быть бдительными.
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Общество , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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