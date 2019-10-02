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Минобрнауки планирует выделить 100 млн рублей отстающим вузам 

ТАСС 44 минуты назад
Отстающие ВУЗы получат 100 млн рублей от государства
Фото: РИА Новости
Министерство науки и высшего образования объявило конкурс на разработку программы поддержки отстающих университетов в десяти регионах страны. На эти цели в рамках нацпроекта "Образование" пяти победителям будут предоставлены гранты в размере 20 млн рублей каждому, сообщила пресс-служба ведомства порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, благодаря масштабным проектам государственной поддержки федеральных и национальных исследовательских университетов в стране сложилась группа вузов-лидеров, которые принимают наиболее активное участие в формировании научно-образовательной повестки. Вместе с тем подобная ситуация имеет и обратный эффект, поскольку параллельно образуется группа вузов, уступающая лидерам по эффективности своей деятельности.
"С целью сокращения разрыва между вузами-лидерами и данными университетами необходимо внедрить в них лучшие модели управления вузов-лидеров в широком спектре направлений, начиная от работы с абитуриентами и заканчивая эффективной реализацией финансово-экономической деятельности", — говорится в сообщении.
Для этого, уточняют в ведомстве, нужно критично пересмотреть существующую стратегическую линию развития и кардинально изменить процессы, которые затормаживают их эффективное развитие. Поэтому министерство объявило пять конкурсов, цель которых — подержать 10 региональных вузов.
В список таких регионов, по данным пресс-службы, вошли: Республика Адыгея, Курганская область, Республика Алтай, Алтайский край, Камчатский край, Магаданская область, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край и Республика Тыва.
Как будет организован конкурс
Непосредственными участниками конкурса станут организации, сотрудники которых не менее трех лет руководили входящими в международные рейтинги вузами в сфере учебной или научной работы, международной деятельности, стратегического, кадрового, а также программного развития университетов.
Сам конкурс пройдет в несколько этапов. На первом будут сформированы критерии отбора и составлены списки вузов, которые не достигают установленных на 2018 год показателей эффективности, не имеют дополнительного финансирования и не участвуют в крупных федеральных проектах таких, как "Проект 5-100" и "Опорные университеты".
Остальная часть конкурса будет включать в себя анализ социально-экономического состояния субъектов, анализ причин отставания вузов, разработку эффективных моделей управления университетами, а также методическую и иную поддержку. Конкурс продлится до 23 октября.
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Общество , Образование , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС
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