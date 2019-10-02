Появилась death-metal-версия выступления Греты Тунберг

В Швеции музыканты написали death-metal-версию выступления Греты Тунберг

Музыкальный лейбл Despotz Records ( Швеция ) выпустил в свет песню How Dare You. Сингл создан на основе нашумевшего выступления Греты Тунберг на саммите ООН по климату.

Пламенную речь Греты переделал член трэш-метал-группы Джон Моллуск. Музыкант наложил на слова активистки музыку пропел ее текст гроулингом.

Также на death-версию выступления Тунберг был перемонтирован ролик с ее выступлением — на изображение девушки были наложены фильтры. Клип появился на YouTube 25 сентября, он собрал более 3,8 миллиона просмотров.

Трек How Dare You лейбл выпустил на всех крупных музыкальных платформах. Все вырученные от продаж деньги Despotz Records собираются отдать организации Greenpeace.