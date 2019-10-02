Эксперт рассказал о борьбе с «унижением в Сети»

Искусственный интеллект не сможет бороться с «унижением в Сети»

Искусственный интеллект пока недостаточно развит, он не умеет понимать интонацию человека, поэтому бороться с «киберунижением» он не сможет. Такое мнение высказал в среду, 2 октября, координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в ходе пресс-конференции в «Парламентской газете», посвященной кибербуллингу.

«Кибербуллинг — это неправильный термин, точнее бы было использовать слово «киберунижение». Эта угроза потеснила в интернете контентную порнографию, с 2010 года в странах с высоким уровнем проникновения интернета киберунижение стало одним из самых опасных явлений. При этом на Западе под этим термином понимают и нарушение экстремистского законодательства, когда человека в Сети дискриминируют по расовому или религиозному признаку», — отметил эксперт.

По его словам, 50% от всех обращений на горячую линию Центра безопасного интернета касаются «киберунижения», при этом у данных сообщений самый высокий уровень подтверждаемости.

«Проблемой является то, что в России нет наказания за подобные действия, максимум у человека, унижающего кого-то в сети, могут забанить аккаунт. Администраторы социальных сетей часто не трогают подобный контент, так как он дает трафик», — добавил эксперт.

В заключение он предложил для борьбы с кибербуллингом повышать качество модерации цифрового пространства и вводить санкции не только в отношении пользователей, но и для площадок, не блокирующих запрещенный контент.