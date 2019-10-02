Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться

Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат. Видеообращение записала заведующая отделением Ирина Петрова , его опубликовал YouTube-канал организации «Альянс врачей».

Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки». Врач утверждает, что медики обращались в разные инстанции, но безрезультатно, и им пришлось отказаться от переработок из-за усталости.

«Врачей нет, мы не можем физически закрыть дежурства, при этом даже на нас, последних, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается нам оплачивать сверхурочную работу», — заявила Петрова.

По ее словам, медики требуют оплачивать дополнительную работу вместо временно отсутствующего работника в размере 500 рублей в час ночью и 300 рублей в час днем. Они также потребовали нанять новых врачей вместо уволившихся.

Главврач больницы Виктор Гневашев попросил врачей «оставить документы», которые он изучит с юристами, после чего даст «мотивированный ответ». В администрации больницы активистам сказали возвращаться «обратно в свою Москву».