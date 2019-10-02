Скандал в центре онкологии: врачи рассказали об угрозах пациентам

Заявившие об увольнении врачи-онкологи из НИИ им. Н. Н. Блохина заявили на пресс-конференции, что их пациентам пригрозили выпиской из стационара за общение с журналистами. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем!».

«Пригрозили выпиской, если приедут на конференцию», — заявил один из врачей.

Также на пресс-конференции, по данным издания, врачи заявили, что составили график увольнений, чтобы дети могли спокойно продолжить лечение.

«Мы чувствуем полную ответственность перед нашими пациентами. <…> Мы создали график увольнения такой, чтобы сделать все по отношению к пациентам, которым мы начали лечение», — заявил заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич.