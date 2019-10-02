Заявившие об увольнении врачи-онкологи из НИИ им. Н. Н. Блохина заявили на пресс-конференции, что их пациентам пригрозили выпиской из стационара за общение с журналистами. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем!».
«Пригрозили выпиской, если приедут на конференцию», — заявил один из врачей.
Также на пресс-конференции, по данным издания, врачи заявили, что составили график увольнений, чтобы дети могли спокойно продолжить лечение.
«Мы чувствуем полную ответственность перед нашими пациентами. <…> Мы создали график увольнения такой, чтобы сделать все по отношению к пациентам, которым мы начали лечение», — заявил заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич.
Ранее стало известно, что детские онкологи из центра имени Блохина подали заявления об уходе в знак протеста против невыносимых условий работы и резкого уменьшения зарплат. По данным газеты «Известия», 27 врачей готовы положить заявления на стол директора, при том, что детское отделение переполнено. В свою очередь руководитель НМИЦ Иван Стилиди пообещал, что дети не останутся без медпомощи, а Минздрав организовал проверку.