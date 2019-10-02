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Москвич обвинил Apple в «доведении до гомосексуализма» 

Рамблер 1 час назад
Москвич обвинил Apple в «доведении до гомосексуализма»
Фото: ТАСС
В Пресненский районный суд Москвы поступил иск жителя столицы к американской корпорации Apple. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», москвич заявил, что «погряз в однополых отношениях» из-за скаченного в App Store приложения.
В исковом заявлении Разумилова Д. Е. сказано, что несколько лет назад он установил приложение для операций с криптовалютами из App Store. Летом 2019-го на электронный кошелек москвича пришло 69 единиц кртиптовалюты, которая называется GayCoins.
Денежный перевод был подписан словами «Don’t blame until you do that», которые он перевел как «Не осуждай, не попробовав».
«Я подумал, действительно, как можно судить о чем-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения. По истечении двух месяцев могу сказать, что я погряз в интимной близости с представителями своего пола и не могу выбраться назад», — говорится в иске.
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Общество , Apple , Москва
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