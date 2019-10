Москвич обвинил Apple в «доведении до гомосексуализма»

В Пресненский районный суд Москвы поступил иск жителя столицы к американской корпорации Apple . Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», москвич заявил, что «погряз в однополых отношениях» из-за скаченного в App Store приложения.

В исковом заявлении Разумилова Д. Е. сказано, что несколько лет назад он установил приложение для операций с криптовалютами из App Store. Летом 2019-го на электронный кошелек москвича пришло 69 единиц кртиптовалюты, которая называется GayCoins.

Денежный перевод был подписан словами «Don’t blame until you do that», которые он перевел как «Не осуждай, не попробовав».