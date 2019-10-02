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Благодаря переписи в Удмуртии нашли две новые деревни 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Новые деревни нашли благодаря переписи
Фото: РИА Новости
Подготовка к переписи населения дала неожиданные результаты в Удмуртии: как оказалось, ранее официально не существовало деревень Родники и Куртеково, сообщил сайт «Царьград».
В ходе сверки адресов и населенных пунктов сотрудники Удмуртстата обнаружили две новые деревни: Родники в Красногорском районе и Куртеково в Якшур-Бодьинском. Как выяснилось, раньше они не числились за Удмуртией.
Также оказалось, что в Вавожском районе деревня Квашур из Брызгаловского сельского поселения перешла в Зямбайгурдское.
Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Жители получат возможность самостоятельно пройти опрос на Госуслугах либо дождаться регистратора. Также в конце октября пройдет контрольный обход 10% жилых помещений.
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Общество , Удмуртская Республика
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