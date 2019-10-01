Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора

Как сообщает «360», семья Бородулиных решила воспользоваться услугами донора, узнав о бесплодии мужа. В частной клинике их заверили, что все доноры тщательно проверяются, и их малыш родится здоровым.

Через полгода после рождения дочери Ники родители обратили внимание, что она не опирается на ножки. Врач поставил диагноз «синдром вялого ребенка», через месяц оказалось, что девочка страдает редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Такое заболевание может появиться, когда сталкиваются два носителя «сломанного» гена.

Оказалось, что носителями заболевания были и Светлана, и неизвестный донор.

В клинике назвали ситуацию «большущей редкостью» и заявили, что ее нельзя было предугадать заранее.

Для поддержания жизнедеятельности малышке требуются инъекции дорогого препарата, которые нужно делать три раза в год. Стоимость одной инъекции составляет 7,5-9 млн рублей.

Женщина обратилась в клинику с просьбой компенсировать инъекции, но в клинике платить за уколы отказались, предложив еще раз провести инсеминацию, на этот раз тщательно проверив донора.