Дудю рассказали о причине развала СССР

Причиной развала СССР назвали нехватку денег

Причиной распада СССР стала нехватка денег. Такое мнение высказал бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю. Видео опубликовано на YouTube.

«Советский Союз развалился, потому что закончились деньги и из-за того, что не смог себя реформировать», — считает он. По словам Гуриева, в то время также ощущалась нехватка квалифицированных людей, а ситуация усугублялась сопротивлением со стороны сельскохозяйственного и оборонного лобби. «Горбачев, обещав свободу, не мог не платить деньги людям. Он резко увеличил госрасходы, и после этого, конечно, деньги кончились», — подытожил экономист.

Днем прекращения существования СССР считается 26 декабря 1991 года, когда Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования союза в связи с образованием СНГ. В результате образовались 15 государств, государственным преемником СССР стала Российская Федерация.