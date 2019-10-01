Дудю рассказали о причине развала СССР

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Причиной развала СССР назвали нехватку денег 

Lenta.ru 1 час назад
Причиной распада СССР стала нехватка денег. Такое мнение высказал бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю. Видео опубликовано на YouTube.
За что весь мир уважал СССР
«Советский Союз развалился, потому что закончились деньги и из-за того, что не смог себя реформировать», — считает он. По словам Гуриева, в то время также ощущалась нехватка квалифицированных людей, а ситуация усугублялась сопротивлением со стороны сельскохозяйственного и оборонного лобби. «Горбачев, обещав свободу, не мог не платить деньги людям. Он резко увеличил госрасходы, и после этого, конечно, деньги кончились», — подытожил экономист.
Днем прекращения существования СССР считается 26 декабря 1991 года, когда Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования союза в связи с образованием СНГ. В результате образовались 15 государств, государственным преемником СССР стала Российская Федерация.
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