Россиянам не нравится Грета Тунберг 

71% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались в том, что юная активистка Грета Тунберг не вызывает у них симпатии. По их мнению, форма ее выступлений чрезмерна агрессивная.
18% проголосовавших ничего не знают об этой персоне.
12% опрошенных являются поклонниками Греты Тунберг. Они утверждают, что она очень многого добилась в свои годы, поэтому восхищаются тем, что она делает.
Всего в опросе приняли участи 9 134 человека.
Грету Тунберг следует убить, заявил в своем фейсбуке президент «Друзей Токийского дворца» и был за это уволен. Об этом сообщает Le Parisien.
Токийский дворец (Palais de Tokyo) — музей современного искусства в Париже. «Друзья Токийского дворца» — ассоциация любителей, коллекционеров и покровителей искусства при нем. Ее президентом на сайте музея до сих пор значится Бернар Шенебо. По данным Le Parisien, он был уволен за призыв убить Грету Тунберг.