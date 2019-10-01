Толстой оценил выступление Макрона в ПАСЕ

Осенняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Макрон выступил на заседании ассамблеи во вторник. В своём выступлении он заявил о желании перейти к новому этапу в урегулировании ситуации на Украине и продвинуться в выполнении минских договорённостей.

ПАСЕ 26 июня восстановила полномочия российской делегации в полном объёме, и российские парламентарии 27 июня приняли участие в июньской сессии.

Дискриминационные меры против России в ПАСЕ были введены после воссоединения Крыма с Россией в апреле 2014 года и на фоне событий в Донбассе. Россиян лишили права голоса, а делегация отказалась работать на таких условиях и в 2017 году приостановила часть выплат своих взносов в организацию.