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Соловьев обратился к защитникам Синицы в связи с убийством полковника СК 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Соловьев вспомнил о Синице из-за убийства полковника СК
Фото: Ura.ru / ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев обратился к защитникам блогера Владислава Синицы, призывавшего к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, в связи с убийством полковника СК в Москве.
«Защитники Синицы никак не хотят прокомментировать? Петербуржец Сергей Григорьев, убивший сегодня в Москве полковника Капустина, угрожал полицейским раньше», — написал Соловьев в своем Twitter.
Он также привел цитату из высказывания Григорьева в соцсетях, где тот якобы угрожал полицейским.
Директор Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев также обратился к активистам, защищающим Синицу.
«Сегодня в центре спрашиваю: «Вы призываете к освобождению В. Синицы, который призывал убивать и насиловать детей?» А мне отвечают: «Он, скорее, предупреждал». Неужели этот молодой человек, как и разнообразные актеры, не понимает, что заступается за больного маньяка», — написал Максим Григорьев в Twitter.
«Или все хуже, все понимают, но считают, что любая низость дозволена для борьбы с государством? Неужели это новая нечаевщина, о которой писал еще Достоевский? Хорошо, этот парень, может, не понимает, но журналист Илья Азар, призывая поддержать маньяка Синицу, знал, кто он. Как может нормальный человек поддерживать маньяка Синицу-Стеклова, который пишет, не пойти ли ему изнасиловать ребенка? Или эти азары считают, что для борьбы с государством можно поддерживать любых мерзавцев? Это уже было в романе «Бесы» Достоевского и потом в истории России», — заключил член ОП.
Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России, полковника Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной СК в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей. От полученных ранений пострадавший скончался.
В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме из-за поста, расцененного экспертами как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. В суде блогер признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.
Напомним, газета ВЗГЛЯД отмечала, что «дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам.
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Комментарии1
Общество , Илья Азар , Сергей Григорьев , Максим Григорьев , Владимир Соловьев , Владислав Капустин , Росгвардия , Общественная палата России , СКР , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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