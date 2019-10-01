Соловьев вспомнил о Синице из-за убийства полковника СК

Соловьев обратился к защитникам Синицы в связи с убийством полковника СК

«Защитники Синицы никак не хотят прокомментировать? Петербуржец Сергей Григорьев, убивший сегодня в Москве полковника Капустина, угрожал полицейским раньше», — написал Соловьев в своем Twitter.

Он также привел цитату из высказывания Григорьева в соцсетях, где тот якобы угрожал полицейским.

«Сегодня в центре спрашиваю: «Вы призываете к освобождению В. Синицы, который призывал убивать и насиловать детей?» А мне отвечают: «Он, скорее, предупреждал». Неужели этот молодой человек, как и разнообразные актеры, не понимает, что заступается за больного маньяка», — написал Максим Григорьев в Twitter.

«Или все хуже, все понимают, но считают, что любая низость дозволена для борьбы с государством? Неужели это новая нечаевщина, о которой писал еще Достоевский? Хорошо, этот парень, может, не понимает, но журналист Илья Азар , призывая поддержать маньяка Синицу, знал, кто он. Как может нормальный человек поддерживать маньяка Синицу-Стеклова, который пишет, не пойти ли ему изнасиловать ребенка? Или эти азары считают, что для борьбы с государством можно поддерживать любых мерзавцев? Это уже было в романе «Бесы» Достоевского и потом в истории России», — заключил член ОП.

Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России , полковника Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной СК в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей. От полученных ранений пострадавший скончался.

В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме из-за поста, расцененного экспертами как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. В суде блогер признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии

Напомним, газета ВЗГЛЯД отмечала, что «дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам.