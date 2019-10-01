Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова

Ведущий программы «Время покажет» Артём Шейнин вытолкал из студии украинского журналиста Андрея Метелева после нелестных высказываний о недавно скончавшемся худруке «Ленкома» Марке Захарове. Слова публициста телеведущий расценил как «топтание могилы режиссёра».
Обсуждение участников программы касалось ситуации на Украине. Метелев заявил, что Россия по отношению к соседнему государству проявляет такую же агрессию, как ранее проявлял СССР, в частности присоединив к Украинской ССР её ныне западные области. По словам журналиста, именно это обстоятельство впоследствии спровоцировало появление в этих регионах «бандеровщины» и «радикального национализма».
После этого Метелев коснулся личности Марка Захарова.
«Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух», — заявил журналист.
В ответ Шейнин заявил, что подобные высказывания — это «топтание на могиле» и попросил Метелева покинуть студию.
«Не ты меня сюда приглашал», — парировал журналист.
Тогда телеведущий подошёл к оппоненту вытолкал его к выходу из студии.
Ранее из студии телеканала «Россия» выгнали украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Эксперт вместе с гостями программы «Кто против?» обсуждал вопрос поставок оружия Германией Украине. Оппонент политолога, главред издания World Economy Александр Сосновский попытался в своей речи сослаться на информацию, опубликованную немецкими изданиями, но, не успев договорить, получил от Ковтуна реплику: «Пошла она в … (зад — прим.ред.) немецкая пресса». Ведущий программы Сергей Михеев выгнал эксперта, показав ему красную карточку.