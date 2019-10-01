Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова

Шейнин вытолкал украинца из студии за «топтание могилы» Захарова

Обсуждение участников программы касалось ситуации на Украине. Метелев заявил, что Россия по отношению к соседнему государству проявляет такую же агрессию, как ранее проявлял СССР, в частности присоединив к Украинской ССР её ныне западные области. По словам журналиста, именно это обстоятельство впоследствии спровоцировало появление в этих регионах «бандеровщины» и «радикального национализма».

После этого Метелев коснулся личности Марка Захарова.

«Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух», — заявил журналист.

В ответ Шейнин заявил, что подобные высказывания — это «топтание на могиле» и попросил Метелева покинуть студию.

«Не ты меня сюда приглашал», — парировал журналист.

Тогда телеведущий подошёл к оппоненту вытолкал его к выходу из студии.