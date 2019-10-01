Рошаль назвал безобразием ситуацию с онкоцентром Блохина

Глава НИИ детской травматологии и хирургии Леонид Рошаль осудил ситуацию в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Блохина, где пчть онкологов написали заявления об увольнении, и назвал ее безобразием, так как она ставит под угрозу здоровье детей. Рошаль посоветовал искать другие пути решения конфликта.
"Коллективное заявление об уходе — это безобразие Ищите другие способы решения конфликта", — сказал Рошаль во вторник.
В понедельник в ролике на канале Youtube врачи-онкологи потребовали отстранения нового директора института, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. По словам четырех участников ролика, заявления об увольнении готовы написать 26 сотрудников НИИ, которое входит в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Н. Н. Блохина. Пятеро онкологов подали заявления об увольнении, но пока не уволены, сообщил во вторник директор НМИЦ Иван Стилиди. По его мнению, недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор Светлана Варфоломеева обратила внимание на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда.