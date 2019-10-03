Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне назвали три самых нужных иностранных языка 

News.ru + ещё 20 1 час назад
Россияне назвали три самых нужных иностранных языка
Фото: globallookpress.com
Опрос ВЦИОМ показал, что россияне считают необходимым знать английский язык. За него проголосовали 93% опрошенных. На втором месте оказался китайский (48%), на третьем месте — немецкий (32%).
Около трети опрошенных россиян отметили, что знание иностранного языка нужно им для работы. При этом опрос показал, что лишь 5% респондентов свободно владеют английским языком, 1% хорошо знает немецкий.
Согласно результатам опроса, в большей степени иностранными языками владеют юноши и девушки до 24 лет. Выяснилось, что 61% молодёжи используют английский для просмотра интернет-сайтов, отмечает «Российская газета».
Ранее News.ru сообщал, что рэпер из Нигерии Дэвид Олисе решил выучить татарский язык. Он стал участником проекта российского журналиста и полиглота Дмитрия Петрова, который разработал уроки быстрого изучения татарского языка.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
News.ru: последние новости
Система дала сбой: почему женщина не может сесть за изнасилование Система дала сбой: почему женщина не может сесть за изнасилование Грудинин подал в суд на больницу из-за бракоразводного процесса Грудинин подал в суд на больницу из-за бракоразводного процесса Умер чешский певец Карел Готт Умер чешский певец Карел Готт
Общество , Образование , Дмитрий Петров , ВЦИОМ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН оценили предложение о переносе из США
В ООН оценили предложение о переносе из США145
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому844
Нарушение Боярским ПДД объяснили плохим самочувствием
Нарушение Боярским ПДД объяснили плохим самочувствием13
Мужчина уснул во время игры на телефоне и умер
Мужчина уснул во время игры на телефоне и умер3
«Власти хотят закрыть рот всем»
«Власти хотят закрыть рот всем»60
Видео
Гуф откровенно рассказал про клип «Москва»
02:03
Гуф откровенно рассказал про клип «Москва»
Шоу-бизнес
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
00:59
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
Шоу-бизнес
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
00:21
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Украина В мире
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
02:32
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
Общество
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
00:20
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение