Россияне назвали три самых нужных иностранных языка

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне считают необходимым знать английский язык. За него проголосовали 93% опрошенных. На втором месте оказался китайский (48%), на третьем месте — немецкий (32%).

Около трети опрошенных россиян отметили, что знание иностранного языка нужно им для работы. При этом опрос показал, что лишь 5% респондентов свободно владеют английским языком, 1% хорошо знает немецкий.

Согласно результатам опроса, в большей степени иностранными языками владеют юноши и девушки до 24 лет. Выяснилось, что 61% молодёжи используют английский для просмотра интернет-сайтов, отмечает «Российская газета».