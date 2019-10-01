В России ограничили доступ к сайтам для уклонистов

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с советами по уклонению от службы

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайтам, где имеется информация о способах уклонения от службы в армии. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Владельцы получили соответствующее уведомление об удалении противоправной информации. Требование РКН выполнили владельцы 144 сайтов, сейчас ожидается удаление еще с двух страниц. На данный момент в России ограничивается доступ к 23 сайтам всеми операторами связи страны.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал возможную отмену призыва в армию. По его словам, это было бы неправильным решением, поскольку в любом государстве помимо профессиональных военных должен существовать резерв из обычных граждан, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось о повышении штрафов для призывников-уклонистов в шесть раз. В настоящее время размеры штрафов начинаются от 500 рублей.