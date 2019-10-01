Россияне будут подписывать петицию против повышения пенсионного возраста

67% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, готовы подписывать петицию, лишь бы пенсионный возраст не подняли еще больше.

Участникам был задан следующий вопрос: «Как вы отреагируете, если в России решат еще больше повысить пенсионный возраст?».

Если большинство людей настроены решительно, то 28% опрошенных лишь не одобряют планируемую пенсионную реформу, но подписывать петицию, скорее всего, не станут. Они прокомментировали свой ответ так: «Экономить надо, но не на своих гражданах».

3% россиян нормально отнесутся к повышению пенсионного возраста. Так, по их мнению, поднимется экономика страны.

А 2% опрошенных вообще не хотят затрагивать тему пенсии.

Всего в опросе приняли участие 15 273 человека.

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В 2018 году в России было принято решение о повышении пенсионного возраста. Оно будет постепенным, стартовало в начале 2019-го, а к 2028-у, концу переходного периода, возраст выхода на пенсию достигнет максимума — 60 лет для женщин и 65 для мужчин.