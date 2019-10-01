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Россияне будут подписывать петицию против повышения пенсионного возраста 

Рамблер 1 час назад
Россияне будут подписывать петицию против повышения пенсионного возраста
Фото: ТАСС
67% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, готовы подписывать петицию, лишь бы пенсионный возраст не подняли еще больше.
Участникам был задан следующий вопрос: «Как вы отреагируете, если в России решат еще больше повысить пенсионный возраст?».
Если большинство людей настроены решительно, то 28% опрошенных лишь не одобряют планируемую пенсионную реформу, но подписывать петицию, скорее всего, не станут. Они прокомментировали свой ответ так: «Экономить надо, но не на своих гражданах».
3% россиян нормально отнесутся к повышению пенсионного возраста. Так, по их мнению, поднимется экономика страны.
А 2% опрошенных вообще не хотят затрагивать тему пенсии.
Всего в опросе приняли участие 15 273 человека.
Пенсионный возраст может вырасти снова в ближайшее время, заявил «Свободной прессе» экономический эксперт Владислав Жуковский.
В 2018 году в России было принято решение о повышении пенсионного возраста. Оно будет постепенным, стартовало в начале 2019-го, а к 2028-у, концу переходного периода, возраст выхода на пенсию достигнет максимума — 60 лет для женщин и 65 для мужчин.
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Общество , Владислав Жуковский
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