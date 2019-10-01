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Омскую подземку превратят в музей 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Омскую подземку превратят в музей
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новый «Проект М. Перезапуск омской подземки» предполагает не реконструкцию метрополитена, тоннели которого начали затапливать, а выставку музея имени Врубеля, победившего в конкурсе проектов инициативы, организуемого благотворительным фондом Владимира Потанина.
Проектная команда под руководством специалиста музея Ирины Гавриленко успешно прошла все этапы инициативы и уже скоро сможет приступить к реализации своей задумки. Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в музее, одна из станций омского метро превратится в галерею. На реализацию проекта музей получит 15 млн рублей. В планах организаторов устраивать в тематические выставки об исторических героях города.
Известно, первая экспозиция запланирована на декабрь этого года.
Отметим, что в этом году на конкурс поступило 57 заявок, в связи с этим организаторы увеличили грантовый фонд до 57 млн рублей и поддержать максимальное количество участников.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что метро в Омске законсервирует уральская компания за 100 млн рублей. При этом станцию «Библиотека им. Пушкина» заливать не будут.
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Комментарии1
Общество , Другое , Владимир Потанин , ФедералПресс
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