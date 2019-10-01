Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа доля материально помогающих пожилым родственникам россиян 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Названо число россиян, помогающих пожилым родственникам
Фото: ТАСС
Более половины россиян (67 процентов) так или иначе оказывают материальную помощь своим пожилым родственникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
По данным социологов, 18 процентов опрошенных помогают пожилым родственникам деньгами регулярно, еще 30 процентов помогают время от времени. 19 процентов признались, что оказывают материальную помощь такого рода редко.
Отмечается, что преимущественно пожилым родственникам материально помогают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также жители городов-миллионников (по 22 процента).
Вместе с тем 75 процентов респондентов отметили, что государство уделяет недостаточно внимания пожилым людям. Чаще всего такого мнения придерживаются люди в возрасте от 35 до 44 лет (80 процентов).
Опрос был проведен 29 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.
Уход за пожилыми людьми является одной из основных задач национального проекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Последние новости
Подполковник СКР умер после нападения в Москве Подполковник СКР умер после нападения в Москве Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой» Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой» Путин подписал указ о призыве в армию по новым правилам Путин подписал указ о призыве в армию по новым правилам
Комментарии
Общество , ВЦИОМ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Россию попросили о помощи
Дело MH17: Россию попросили о помощи330
Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова
Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова5
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина296
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Видео
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
00:33
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
Происшествия
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
04:37
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Общество Другое
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
03:31
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Политика
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
Москва достигла «барического дна»
02:44
Москва достигла «барического дна»
Погода Новости Москвы
Не отходя от работы: полковник брал взятки на Лубянке
00:39
Не отходя от работы: полковник брал взятки на Лубянке
Происшествия Криминал
На проходной: сотрудника СК ранили ножом в Москве
00:19
На проходной: сотрудника СК ранили ножом в Москве
Происшествия