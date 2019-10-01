Машина от Бузовой: новый вид мошенничества в соцсетях

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» рассказал об интернет-мошенниках, которые предлагают россиянам денежные призы и автомобили за прохождение опросов. Злоумышленники воспользовались именами российских знаменитостей (Ольги Бузовой, Хабиба Нурмагомедова и других), чтобы обмануть пользователей.

По данным BFM, ролики мошенников появились в разделе «реклама» в Facebook и Instagram.

На этих видео Сергей Шнуров , Хабиб, Ксения Бородина и многие другие рассказывают о конкурсах, в которых разыгрываются дорогие подарки. Как отмечает BFM, ролики были записаны давно и настоящие розыгрыши уже прошли, но мошенники видео сохранили и решили обмануть с их помощью пользователей.

Под роликами злоумышленники публикуют ссылки на опрос и обещают, что призы, о которых говорят звезды, можно получить за его прохождение. В комментариях под рекламой опубликованы положительные отзывы и скриншоты о якобы полученных деньгах.

Как только пользователь переведет комиссию, он и потеряет собственные деньги, и приз не получит.

PR-директор Ксении Бородиной Лев Смольников подтвердил «Ридусу», что видео с ведущей использовали незаконно.

«Никто им такого разрешения не давал. Это мошенники», — подчеркнул он.

BFM отмечает, что всю информацию о настоящих конкурсах можно найти на официальных страницах знаменитостей (такие аккаунты помечены синими галочками).

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что интернет-мошенники начали красть деньги у россиян с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube. В рекламных видео на видеохостинге злоумышленники также обещают заплатить крупную сумму за прохождение опроса или в рамках некой «благотворительной выплаты».

Пользователю показывают действия, которые надо выполнить для получения «выигрыша», и просят уплатить комиссию. В действительности пользователи, уплатившие комиссию, лишаются денег и не получают обещанного выигрыша.