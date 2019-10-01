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Машина от Бузовой: новый вид мошенничества в соцсетях 

Рамблер + ещё 2 55 минут назад
Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» рассказал об интернет-мошенниках, которые предлагают россиянам денежные призы и автомобили за прохождение опросов. Злоумышленники воспользовались именами российских знаменитостей (Ольги Бузовой, Хабиба Нурмагомедова и других), чтобы обмануть пользователей.
По данным BFM, ролики мошенников появились в разделе «реклама» в Facebook и Instagram.
На этих видео Сергей Шнуров, Хабиб, Ксения Бородина и многие другие рассказывают о конкурсах, в которых разыгрываются дорогие подарки. Как отмечает BFM, ролики были записаны давно и настоящие розыгрыши уже прошли, но мошенники видео сохранили и решили обмануть с их помощью пользователей.
Под роликами злоумышленники публикуют ссылки на опрос и обещают, что призы, о которых говорят звезды, можно получить за его прохождение. В комментариях под рекламой опубликованы положительные отзывы и скриншоты о якобы полученных деньгах.
Как только пользователь переведет комиссию, он и потеряет собственные деньги, и приз не получит.
PR-директор Ксении Бородиной Лев Смольников подтвердил «Ридусу», что видео с ведущей использовали незаконно.
«Никто им такого разрешения не давал. Это мошенники», — подчеркнул он.
BFM отмечает, что всю информацию о настоящих конкурсах можно найти на официальных страницах знаменитостей (такие аккаунты помечены синими галочками).
Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что интернет-мошенники начали красть деньги у россиян с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube. В рекламных видео на видеохостинге злоумышленники также обещают заплатить крупную сумму за прохождение опроса или в рамках некой «благотворительной выплаты».
Пользователю показывают действия, которые надо выполнить для получения «выигрыша», и просят уплатить комиссию. В действительности пользователи, уплатившие комиссию, лишаются денег и не получают обещанного выигрыша.
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Комментарии1
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Хабиб Нурмагомедов , Сергей Шнуров , Ксения Бородина , Лаборатория Касперского , Ридус , Business FM
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