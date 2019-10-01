Жизнь россиян поменяется с октября

Что изменится в жизни россиян с октября 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Изменятся правила пожарной безопасности

С 1 октября открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий окажется под запретом. В МЧС уточнили, что постановление не запрещает курить на балконе, но в случае, если по вине курильщика случится пожар, его можно будет привлечь к административной ответственности на законных основаниях.

Кроме того, в силу вступают новые требования обеспечения пожарной безопасности в кинотеатрах и больницах. Кинотеатры обяжут перед сеансами рассказывать зрителям о порядке действий в случае пожара, а больницы — размещать детей и тяжелобольных преимущественно на первом этаже, чтобы облегчить им доступ к выходам из здания.

Хостелы в жилых помещениях исчезнут

С 1 октября вступает в силу закон, согласно которому запрещено размещать гостиницы и хостелы в жилых помещениях многоквартирных домов. Владельцы могут попытаться перевести принадлежащую им недвижимость в нежилой фонд, но для этого помещение должно соответствовать большому количеству требований, например, иметь отдельный вход и звукоизоляцию.

По оценкам Росстата , в 2017 году в России действовало 1406 хостелов, в которых было почти 104,5 тыс. мест. Больше всего — в Москве (397) и Санкт-Петербурге (162). Однако к чемпионату мира по футболу в 2018 году число малобюджетных мини-отелей выросло. Точную цифру назвать сложно, разные сервисы дают противоречивые оценки даже в пределах одного города.

Идея запретить заниматься гостиничным бизнесом в жилых помещениях появилась в связи с частыми жалобами жителей на шумных постояльцев и другие неудобства.

ДТП с ущербом до 400 тыс. рублей можно оформить без полицейских

С 1 октября на всей территории России вводятся новые правила оформления европротокола без участия сотрудников полиции. Через приложение или систему ГЛОНАСС нужно будет зафиксировать вред, причиненный автомобилю в результате ДТП и описать его обстоятельства, а затем получить возмещение до 100 тыс. рублей при наличии разногласий и до 400 тыс., если разногласия отсутствуют.

Оформить аварию по европротоколу можно только при соблюдении ряда условий: в ней участвуют только две машины и у обоих водителей есть полис ОСАГО; в аварии никто не пострадал; не причинен ущерб третьим лицам — то есть другому имуществу, кроме автомобилей участников.

По данным Российского союза автостраховщиков, по европротоколу сейчас оформляется почти каждое третье ДТП.

Работникам бюджетных учреждений повысят зарплаты

С 1 октября на 4,3% проиндексируют зарплаты работников бюджетных госучреждений, не вошедших в майский указ. В Минтруде уточнили, что к ним относятся учреждения социальной сферы и науки, а также учреждения гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры гигиены Роспотребнадзора , спасательные центры МЧС России, центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие. Повышение затронет свыше 2 млн работников федерального уровня.

Кроме того, проиндексировать собираются зарплаты военнослужащих, сотрудников ОВД , работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, пожарных и таможенников.

В Минтруда добавили, что планируется также увеличение фонда оплаты труда работников региональных и муниципальных бюджетных учреждений, не вошедших в майские указы президента.

Долги по микрозаймам будут взыскивать по стандарту

Микрофинансовые организации (МФО), входящие в Союз микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и развитие", с 1 октября должны будут взыскивать просроченную задолженность по единому стандарту.

В соответствии с правилами работники МФО при взыскании обязаны придерживаться делового стиля общения, предоставлять должнику верную информации о размере, сроках и порядке погашения задолженности, не представляться работниками госорганов и взаимодействовать только с указанными должником поручителями.

Сотрудники МФО, имеющие доступ к информации о заемщике, должны будут подписать соглашение о конфиденциальности данных.

В случае переуступки долгов кредитным организациям или коллекторским агентствам МФО должны будут заключать с ними договор, по которому дальнейшее взыскание задолженности тоже должно будет соответствовать стандарту.

ЦБ будет отслеживать показатель долговой нагрузки

С 1 октября у Центрального банка РФ появится новый инструмент ограничения рисков, связанных с потребительским кредитованием. ПНД — показатель долговой нагрузки, новый критерий, который банки должны будут учитывать при принятии решения о выдаче кредита и расчете коэффициента риска.

Рост коэффициентов риска означает, что для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это сделает наращивание кредитования менее выгодным.

ЦБ ожидает, что принятые меры в будущем приведут к снижению темпов роста потребительского кредитования в РФ до 10% в год.

Российские туристы смогут получать визы в Мьянме по прибытии

С 1 октября туристы из России, Италии, Испании, Австралии Швейцарии и Германии смогут посещать Мьянму без предварительного оформления визы. Въехать в страну можно будет через международные аэропорты и купить туристическую визу на 30 дней на месте без возможности продления. Стоимость такой визы — $50.

Изменится система судопроизводства

С 1 октября в России начнут работать девять окружных кассационных судов, которые будут рассматривать жалобы на вступившие в силу решения мировых и районных судов и пять окружных апелляционных судов, которые будут рассматривать в качестве суда второй инстанции решения, вынесенные высшими судами субъектов РФ, а также кассационный и апелляционный военные суды.

Таким образом, в России впервые вводится сплошная кассация, то есть право любого участника судебного процесса (осужденного, адвоката, потерпевшего, прокурора) на проверку решения суда.

Кроме того, при наличии ходатайства граждане смогут дистанционно участвовать в рассмотрении жалоб с помощью системы видео-конференц-связи, которыми оборудованы все федеральные суды.

Россияне смогут обращаться в суд с групповыми гражданскими исками

С 1 октября в суд с иском смогут обращаться группы граждан при наличии общих требований и схожих претензий к ответчику. Этот институт может применяться при рассмотрении любых гражданских дел (защита прав потребителей, возмещение вреда, споры в сфере ЖКХ и т.д.), кроме дел особого производства. Групповые иски позволят истцам уменьшить временные и финансовые издержки, а суду — значительно ускорить рассмотрение схожих дел.

Значимые банки подключат к Системе быстрых платежей

К 1 октября системно значимые банки (в том числе Сбербанк , Юникредит банк, ВТБ и другие) обязаны подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). В ЦБ напоминают о том, что возможность оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода должна появится этой осенью. Другие банки должны предоставить клиентам возможность делать переводы через СБП к 1 октября 2020 года.

Установлены также максимальные размеры платы, которую банки могут взимать с клиентов за использование сервиса быстрых платежей. За оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг медицинских и образовательных учреждений, переводы благотворительным организациям и некоторые другие виды операций — максимум 0,4%. В других случаях банк может получить до 0,7% платежа.

У россиян появятся цифровые права

С 1 октября вступает в силу закон, благодаря которому в ГК РФ появится новый объект гражданских прав. Цифровые права в первую очередь будут регулировать заключение онлайн-сделок "в один клик". Поскольку для законодательства России эта сфера является новой, в документе прежде всего закрепляются базовые понятия и уточняется, что цифровая сделка равноценна письменной.

Так, в электронной форме можно будет заключить договор купли-продажи, номинального счета и страхования. А вот завещание по-прежнему должно будет составляться только в письменном виде.

Операции с драгоценными металлами освободят от НДС

С 1 октября от НДС освобождаются банковские операции с драгоценными металлами (кроме операций с монетами из драгоценных металлов). К таким операциям относятся, например, открытие и ведение банковского счета в драгметалле и его перевод между счетами владельца. Новые правила действуют как для юридических, так и для физических лиц.

НДС на фрукты станет меньше, а на пальмовое масло — больше

С 1 октября ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод снизится до 10%, а на пальмовое масло увеличивается до 20%.

Авторы документа указывают, что снижение НДС выравнивает условия для производителей разных видов продуктов питания (НДС на молочные и мясные продукты, зерно, овощи и морепродукты составляет 10%).

Кроме того, пониженная ставка позволит производителям вложить средства в наращивание объемов производства.

Деньги, полученные государством после отмены льготы по НДС для пальмового масла (до 5 млрд рублей), будут направлены на развитие молочного скотоводства.

Иностранцы смогут быстрее получить гражданство РФ

Со 2 октября стаж работы в РФ, необходимый иностранному специалисту для получения гражданства РФ в упрощенном порядке, снизится с трех лет до одного года. Речь идет об иностранцах, работающих по профессии или занимающих должности, которые включены в специальный составляемый правительством перечень.

Об отказе от иностранного гражданства можно будет сообщить официально

С 7 октября совершеннолетние граждане РФ вправе подать письменное уведомление о прекращении гражданства или права на постоянное проживание в иностранном государстве. К уведомлению должна будет прилагаться копия документа о прекращении второго гражданства.

Авторы законопроекта уверены, что в правовом регулировании этих случаев есть пробелы. Законодательное закрепление этой процедуры поможет гражданам, отказавшимся от второго гражданства, получить право быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право на доступ к государственной службе в РФ.

В кино и библиотеках смогут спрашивать паспорт

С 29 октября продавцы или арендодатели продукции, содержащей запрещенную для детей информацию (работники кинотеатров, библиотек, книжных магазинов и т.д.), получат право требовать предъявления документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, список запрещенной для детей информации пополнится изображением или описанием сексуального насилия.