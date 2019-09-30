Дочь Захарова закончит работу над его спектаклем

Дочь Марка Захарова закончит работу над его последним спектаклем

Художественный руководитель Ленкома Марк Захаров умер 28 сентября в возрасте 85 лет. 1 октября Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Доделывать работу будут два режиссера: дочь Марка Анатольевича — Александра, и наш режиссер Игорь Фокин, с которым Захаров выпустил не один спектакль. Это наш подарок Марку Анатольевичу. Он работал над спектаклем все лето и не успел совсем чуть-чуть», — рассказал газете директор театра Марк Варшавер.

По его словам, в театре решили, что «премьера „Капкана“ состоится, не может не состояться».

Билеты на последнюю премьеру Марка Захарова уже продаются. По данным издания, 18 ноября смонтируют декорации, на следующий день будет показ костюмов. С 20 ноября начнутся репетиции на сцене, они продолжатся десять дней.

«Спектакль задуман Марком Анатольевичем большой, в нем 17 картин. А 1 декабря у нас уже пройдет сдача спектакля. Но самое главное, что на афише будет написано — художественный руководитель постановки — Марк Захаров», — подчеркнул он.

По данным РИА Новости https://ria.ru/20190928/1559235386.html, Марк Захаров руководил театром «Ленком» с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы: «Юнона и Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и другие. Захаров также снял культовые фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона», «Формула любви».