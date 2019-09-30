Почтальона Печкина нашли в Петербурге

Почтальон Печкин существует, живет в Санкт-Петербурге и ездит на мотоцикле. Об этом свидетельствует пост в сообществе «Синие ведерки» в фейсбуке

Час назад там была опубликована фотография с мужчиной, до крайности напоминающим почтальона Печкина — персонажа мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» по произведениям Эдуарда Успенского.

«Он существует!» — сказано в подписи к снимку.

Впрочем, один из комментаторов обнаружил отличие между двумя Печкиными — настоящий ездил на велосипеде, а тот, чье фото было размещено «Синими ведерками», передвигается на мотоцикле.

Мнимый Печкин, по всей видимости, живет в Санкт-Петербурге либо неподалеку оттуда — на посылке, на которую он облокачивается, указан адрес Грузинская, 3, и получатель «Мото-феррум». Именно по этому адресу в Петербурге находится мотомастерская именно с таким названием.