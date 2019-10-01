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Россиян предупредили о фальшивых уведомлениях из налоговой 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Россиян предупредили об опасном мошенничестве
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о новом виде мошенничества с помощью почтовой рассылки.
Так, злоумышленники подбрасывают в почтовые ящики фальшивые уведомления якобы от ФНС, с требованием погасить задолженность. При этом реквизиты в платёжках принадлежат мошенникам, а не налоговой службе.
Сотрудники ФНС призвали россиян внимательно проверять информацию, указанную в платёжных квитанциях, а также сверять указанные реквизиты с данными на сайте госоргана, сообщает РБК.
Как писал News.ru, Минтруд сообщил, что рассылки от имени министерства с предложением «вывести пособия» в размере 115 тысяч рублей организованы мошенниками. Неизвестные рассылают объявление о выводе средств от Министерства труда и социальной защиты РФ для граждан, работавших в 1991–2019 годах.
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Общество , Другое , Федеральная налоговая служба , Минтруд
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