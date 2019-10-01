Россиян предупредили об опасном мошенничестве

Россиян предупредили о фальшивых уведомлениях из налоговой

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о новом виде мошенничества с помощью почтовой рассылки.

Так, злоумышленники подбрасывают в почтовые ящики фальшивые уведомления якобы от ФНС, с требованием погасить задолженность. При этом реквизиты в платёжках принадлежат мошенникам, а не налоговой службе.

Сотрудники ФНС призвали россиян внимательно проверять информацию, указанную в платёжных квитанциях, а также сверять указанные реквизиты с данными на сайте госоргана, сообщает РБК.