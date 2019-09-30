Певцов попросил прощения у Захарова

Актер Дмитрий Певцов опубликовал на своей странице в Instagram пост в память о режиссере Марке Захарове . Певцов рассказал об особом отношении Захарова к коллегам.

« [Захаров — прим.ред.] ЛЮБИЛ и прятал свою любовь за юмором, иронией, иногда — за сарказмом. Знал ВСЕХ (не только актеров) по имени-отчеству», — подчеркнул актер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Певцова, по имени Захаров называл людей «в редкие минуты нежности».

«МАСТЕР. УЧИТЕЛЬ. ОТЕЦ. Простите нас…» — заключил он.

Художественный руководитель Ленкома Марк Захаров умер 25 сентября. Ему было 85 лет. Директор театра Марк Варшавер рассказал, что режиссер умер после продолжительной болезни, у него началось второе воспаление легких.

Захарова похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания пройдет в Ленкоме 1 октября с 10:00 до 14:00.

Захаров возглавлял Ленком с 1973 года. Также он снимал кино, самые известные из его фильмов — «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».

Певцов играл в Ленкоме в спектаклях «Гамлет», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Юнона и Авось» и других.