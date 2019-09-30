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Соведущая Соловьева скопировала Киселева
Рамблер
43 минуты назад
Фото: страница А. Шафран в Twitter
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Журналистка, соведущая
Владимира Соловьева
в программе «Полный контакт»
Анна Шафран
во время своего дебюта на телеканале «Спас» пыталась копировать манеру
Дмитрия Киселева
. Об этом с