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Соведущая Соловьева скопировала Киселева 

Рамблер 43 минуты назад
Соведущая Соловьева скопировала Киселева
Фото: страница А. Шафран в Twitter
Журналистка, соведущая Владимира Соловьева в программе «Полный контакт» Анна Шафран во время своего дебюта на телеканале «Спас» пыталась копировать манеру Дмитрия Киселева. Об этом с