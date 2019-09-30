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В Балахише родился ребенок-богатырь 

Газета.Ru 39 минут назад
В Балахише родился ребенок-богатырь
Фото: Depositphotos
В Балахише родился младенец весом в 5,4 киллограм, передает телеканал 360.
Отмечается, что это первый ребенок, родившийся с таким весом в этом роддоме.
По словам заведующего отделением для новорожденных Дениса Аксенова, это уникальный случай.
Он добавил, что женщина родила естественным путем. И для нее и для акушеров было неожиданностью, что ребенок весит так много.
"Я ожидала крупного ребенка, но чтобы настолько большого — и в мыслях не было", — сказала мать младенца.
В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что вес ребенка в 1,5 раза превышает обычный вес новорожденных.
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Общество , Минздрав РФ , Телеканал "360° Подмосковье"
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