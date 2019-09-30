В Балахише родился ребенок-богатырь

В Балахише родился младенец весом в 5,4 киллограм, передает телеканал 360.

Отмечается, что это первый ребенок, родившийся с таким весом в этом роддоме.

По словам заведующего отделением для новорожденных Дениса Аксенова, это уникальный случай.

Он добавил, что женщина родила естественным путем. И для нее и для акушеров было неожиданностью, что ребенок весит так много.

"Я ожидала крупного ребенка, но чтобы настолько большого — и в мыслях не было", — сказала мать младенца.