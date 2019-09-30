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В Пензе противники абортов провели акцию «Они могли бы пойти в школу» 

penzainform.ru 1 час назад
Пензенцы провели акцию в защиту нерожденных детей
Фото: ТАСС
Пензенцы присоединились к всероссийской акции в защиту нерожденных детей «Они могли бы пойти в школу». Организатором мероприятия, прошедшего 28 сентября на улице Московской, около сквера Дениса Давыдова, стала городская епархия.
Участники акции, студенты, разложили на асфальте детскую обувь. Она символизировала ребят, которые в 2019 году пошли бы в школу, если бы их матери не сделали аборт.
«Согласно официальной статистике, в 2013 году в Пензенской области было совершено 8 670 абортов. Это 370 классов, которые не пополнили школы в этом году. В среднем по России за один год совершается 1 200 000 абортов, это население крупного города, такого как Краснодар», — сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.
Уточняется, что акция была направлена на привлечение внимания горожан к проблеме абортов и демографической ситуации в стране в целом.
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Общество , Пенза
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