Число долгожителей продолжает расти на юге Китая

На Хайнане число долгожителей старше 100 лет составило 2093 человека

Число жителей южнокитайской провинции Хайнань в возрасте более 100 лет в этом году увеличилось до 2093 человек. Но и раньше их было немногим меньше. Как сообщило агентство "Синьхуа", по долевому соотношению долгожителей с другими категориями населения остров уверенно занимает лидирующую позицию среди регионов Китая

Согласно официальным данным, на 10 тыс. постоянных жителей Хайнаня приходится примерно 20 столетних граждан — это почти втрое больше, чем в среднем по планете. В честь долгожителей местные власти регулярно проводят праздник в культурно-туристической зоне Наньшань города Санья, которая уже давно известна в КНР как район, где люди живут до самого преклонного возраста.

В этом году такой праздник начался 29 сентября и будет проходить в течение девяти дней. Среди почетных старожилов острова — 104-летняя Ван Тэнцяо из Линшуй-лийского автономного уезда, которой был присвоен титул "Звезда долголетия Хайнаня". Она увлекается местным традиционным видом театрального искусства и, как и ее 102-летняя землячка Ху Ямэй, которая тоже удостоилась такого же почетного звания, ведет довольно активный для своего возраста образ жизни.

Вместе с ними аналогичные поощрительные награды получили еще восемь человек, возраст каждого из которых превысил 100 лет. Как объяснили организаторы фестиваля, его цель — поддержать традицию, предписывающую уважать и любить стариков и отдавать им дань почтения как людям, познавшим "код долголетия".

Согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в Китае составляет 77 лет, однако в Пекине и Шанхае соответствующий показатель уже давно превышает 80 лет, а в Гонконге — 83 года. На Хайнане эта цифра к 2020 году должна достигнуть отметки в 78,5 лет. Остров уверенно держит первенство по численности долгожителей. Результаты социальных исследований свидетельствуют, что их долголетие объясняется прежде всего хорошей экологией, правильным рационом питания и отсутствием стрессовых ситуаций.