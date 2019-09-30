В Кремле затронули тему повышения пенсионного возраста

В Кремле ответили на вопрос о возможности нового повышения пенсионного возраста

Тема повышения пенсионного возраста на три года не обсуждается в Кремле, вопрос не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений», — передает слова Пескова РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о правдивости заявления члена экспертного совета « Деловой России Владислава Жуковского о том, что правительство якобы рассматривает возможность повышения возраста выхода на пенсию на три года. Ранее в правительстве уже опровергали сведения о новом повышении пенсионного возраста.

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