Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением

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Детские онкологи из центра имени Блохина пригрозили уволиться в полном составе 

ТК «Звезда» + ещё 20 1 час назад
По словам медиков, на протяжении долгих лет дети с онкозаболеваниями лечатся в ужасных условиях.
Все детские онкологи центра Блохина написали заявления об увольнении. Медики опубликовали в YouTube видеообращение, в котором они сообщили, что уйдут в полном составе, если их не перестанет «травить» новое начальство и заработную плату не начнут начислять прозрачным образом.
«Новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны», — заявили врачи в обращении.
По словам медиков, на протяжении долгих лет дети с онкозаболеваниями лечатся в ужасных условиях. В медицинском центре отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными.
Как заявили врачи, новое руководство в институт Блохина пришло этим летом. Возглавила НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева, она, по словам медиков, создала в коллективе напряженную обстановку.
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