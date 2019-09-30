Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые здоровые регионы России 

Lenta.ru + ещё 4 34 минуты назад
Названы самые здоровые регионы России
Фото: Reuters
Дагестан стал лидером среди регионов России, жители которых придерживаются здорового образа жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.
Второе место заняла Чечня, третье — Кабардино-Балкария. На четвертой позиции оказалась Адыгея, замыкает пятерку лидеров Краснодарский край.
Наименьшими сторонникам ЗОЖ среди россиян оказались жители Камчатского края, который занял последнее место в рейтинге. Также здоровые привычки не популярны у тех, кто живет в Еврейской автономной области, Магаданской области, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.
Для составления рейтинга эксперты проанализировали долю жителей, которые занимаются спортом, уровень потребление табака и продажи алкоголя. Также учитывалась доля лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смертность от случайного отравления алкоголем и доля трудящихся в опасных и вредных для здоровья условиях.
Авторы исследования отмечают, что самой распространенной вредной привычкой среди россиян остается употребление алкоголя. В 2018 году на одного взрослого жителя страны в среднем пришлось 7,3 литра чистого спирта. Это на 0,3 литра меньше, чем годом ранее.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Последние новости
Российский спецназ заметили в Норвегии Российский спецназ заметили в Норвегии В России потушили все лесные пожары В России потушили все лесные пожары Путин освободил россиян от нескольких налогов Путин освободил россиян от нескольких налогов
Комментарии
Общество , Социология , РИА Новости , Кабардино-Балкарская Республика , Камчатский Край , Краснодарский Край , Республика Адыгея , Республика Дагестан , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская делегация в ПАСЕ встала на сторону России
Украинская делегация в ПАСЕ встала на сторону России26
В Европе признали власть США
В Европе признали власть США105
Рики Мартин и его муж ожидают четвертого ребенка
Рики Мартин и его муж ожидают четвертого ребенка33
Зюганов назвал «главных предателей Родины»
Зюганов назвал «главных предателей Родины»444
Билан снова опозорился в Самаре
Билан снова опозорился в Самаре26
Видео
«Как смотреть в глаза Меркель?»
00:40
«Как смотреть в глаза Меркель?»
В мире Украина
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Войска
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
08:06
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
Политика Армия
Семью Лукашенко постигла большая утрата
04:39
Семью Лукашенко постигла большая утрата
В мире
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение